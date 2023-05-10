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Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе

10 мая 2023 09:33
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Российский лидер Владимир Путин назначил заместителя главы МИД Российской Федерации Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении палатами ФС РФ вопроса о денонсации ДОВСЕ, сообщает РИА Новости. 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в столице Франции в ноябре 1990 года. Его обновленный вариант был принят спустя 9 лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Адаптированный договор ратифицировали 4 государства: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина. В 2007 году Российская Федерация приостановила участие в ДОВСЕ до того момента, пока государства Североатлантического альянса не ратифицируют Соглашение об адаптации и не приступят к добросовестному выполнению своих обязательств в рамках этого документа. 

# Международная политика # Владимир Путин

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