Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе

Российский лидер Владимир Путин назначил заместителя главы МИД Российской Федерации Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении палатами ФС РФ вопроса о денонсации ДОВСЕ, сообщает РИА Новости.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в столице Франции в ноябре 1990 года. Его обновленный вариант был принят спустя 9 лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Адаптированный договор ратифицировали 4 государства: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина. В 2007 году Российская Федерация приостановила участие в ДОВСЕ до того момента, пока государства Североатлантического альянса не ратифицируют Соглашение об адаптации и не приступят к добросовестному выполнению своих обязательств в рамках этого документа.