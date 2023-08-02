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Президент России Путин согласился на визит в Турцию

02 августа 2023 11:18
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Российский и турецкий лидеры договорились о визите Владимира Путина в Турцию. Об этом проинформировала канцелярия Эрдогана, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что телефонный разговор между президентами состоялся в среду, 2 августа. Путин и Эрдоган договорились о визите главы РФ в Турцию. Когда президент России планирует посетить эту страну, не уточняется. 

По информации канцелярии Эрдогана, турецкий лидер рассказал российскому коллеге, что Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки. Он отметил, что, если эта инициатива будет остановлена на длительный промежуток времени, такое положение никому не пойдет на пользу. Саму зерновую сделку Эрдоган назвал «мостом мира». 

Планируемый визит Путина в Турцию подтвердил и помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Он отметил, что о конкретных сроках главы государств пока не договорились. 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин

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