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Песков о зерновой сделке: Москва незамедлительно вернётся к переговорам после выполнения условий

02 августа 2023 10:45
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Российская Федерация готова тут же вернуться к зерновой сделке, как только будут выполнены условия для РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о ситуации вокруг черноморской зерновой инициативы, информирует РИА Новости. 

Песков подтвердил, что со стороны России в этом вопросе ничего не изменилось. Ранее постпред Штатов при Организации Объединенных Наций сообщала, что Америка получила информацию о том, что Россия якобы готова вернуться к обсуждению черноморской инициативы. 

Действие зерновой сделки завершилось с 18 июля текущего года. Российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН, что не намерена ее продлевать. Причиной в Москве назвали невыполнение условий в отношении Российской Федерации.  

По этому вопросу неоднократно высказывался и российский президент Владимир Путин. Он обращал внимание, что Запад вывозил большую часть зерна из Украины в свои страны, а цель сделки – его поставка в нуждающиеся государства. Эта договоренность не была реализована. 
 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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