В Польше объяснили, почему контрнаступление ВСУ до сих пор не началось

Вопросы с техникой, обучением украинских военных и погодные условия. Польское издание Mysl Polska перечислило основные моменты, из-за которых Киев не начинал контрнаступательную операцию, пишет РИА Новости.

Автор публикации задается вопросом, почему анонсированное несколько месяцев назад весенне-летнее наступление, которое должно стать решающим для Украины, не стартует. В материале отмечается, что Штаты и страны Североатлантического альянса передали Киеву сотни единиц танков, но, чтобы обучить солдат управлять такой спецтехникой, нужно потратить полгода.

Отмечается также, что переданная Америкой, Австралией, Канадой, Италией, Данией, Францией и Польшей техника не приспособлена к местности, где ее планируется использовать. Причина в погодных условиях: она застревает в грязи.

О том, что контрнаступательная операция ВСУ начнется после того, как подсохнет земля и закончатся дожди, заявлял и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его прогнозу, ударное наступление будет после 2 мая.