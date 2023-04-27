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В Польше объяснили, почему контрнаступление ВСУ до сих пор не началось

27 апреля 2023 14:48
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Вопросы с техникой, обучением украинских военных и погодные условия. Польское издание Mysl Polska перечислило основные моменты, из-за которых Киев не начинал контрнаступательную операцию, пишет РИА Новости. 

Автор публикации задается вопросом, почему анонсированное несколько месяцев назад весенне-летнее наступление, которое должно стать решающим для Украины, не стартует. В материале отмечается, что Штаты и страны Североатлантического альянса передали Киеву сотни единиц танков, но, чтобы обучить солдат управлять такой спецтехникой, нужно потратить полгода. 

Отмечается также, что переданная Америкой, Австралией, Канадой, Италией, Данией, Францией и Польшей техника не приспособлена к местности, где ее планируется использовать. Причина в погодных условиях: она застревает в грязи. 

О том, что контрнаступательная операция ВСУ начнется после того, как подсохнет земля и закончатся дожди, заявлял и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его прогнозу, ударное наступление будет после 2 мая. 

# Международная политика # Евгений Пригожин

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