Учёные обеспокоены сокращением популяции чилийских дельфинов

Новости Чили. Ученые обеспокоены сокращением популяции чилийских дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одни из самых маленьких китообразных в мире, обитающих в холодных водах Тихого океана. В Чили животных можно встретить вдоль южного и центрального побережья.

Протяженная береговая линия делает страну одним из ведущих мировых экспортеров рыбы, но в то же время ухудшает условия жизни некоторых морских обитателей.

Хосе Луис Брито, куратор музея естественной истории:

Чилийские дельфины исчезают слишком быстро. Я часто слышу от рыбаков, людей и прохожих, что они находят их выброшенными на берег. Сегодня дельфины – уязвимая категория.

Водные пространства Чили также используются для промышленной деятельности. В частности, для земледелия и добычи водорослей. В результате дельфины и люди буквально делят пространство, из-за чего зона обитания животных становится чем-то хрупким.