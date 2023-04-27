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Учёные обеспокоены сокращением популяции чилийских дельфинов

27 апреля 2023 13:41
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Новости Чили. Ученые обеспокоены сокращением популяции чилийских дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одни из самых маленьких китообразных в мире, обитающих в холодных водах Тихого океана. В Чили животных можно встретить вдоль южного и центрального побережья.

Учёные обеспокоены сокращением популяции чилийских дельфинов-1

Протяженная береговая линия делает страну одним из ведущих мировых экспортеров рыбы, но в то же время ухудшает условия жизни некоторых морских обитателей.

Учёные обеспокоены сокращением популяции чилийских дельфинов-4

Хосе Луис Брито, куратор музея естественной истории:
Чилийские дельфины исчезают слишком быстро. Я часто слышу от рыбаков, людей и прохожих, что они находят их выброшенными на берег. Сегодня дельфины – уязвимая категория.

Водные пространства Чили также используются для промышленной деятельности. В частности, для земледелия и добычи водорослей. В результате дельфины и люди буквально делят пространство, из-за чего зона обитания животных становится чем-то хрупким.

# Животные # Новости Чили # Фотофакт

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