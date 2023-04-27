Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию по Украине и зерновую сделку

Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в четверг, 27 апреля, провели телефонные переговоры, информирует РИА Новости.

Как сообщает канцелярия турецкого президента, Эрдоган и Путин обсудили российско-турецкие отношения, ситуацию по Украине, а также зерновую сделку. Глава Турции предложил российскому лидеру поработать над новыми инициативами по вопросу зернового соглашения, а также создать рабочую группу. Отдельно Эрдоган поблагодарил российского коллегу за участие в возведении АЭС «Аккую».

Сегодня Эрдоган и Путин в режиме онлайн принимают участие в церемонии доставки первого ядерного топлива РФ на атомную электростанцию. Лидеры Турции и России наблюдают за процессом по видеосвязи.