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Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию по Украине и зерновую сделку

27 апреля 2023 13:48
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Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в четверг, 27 апреля, провели телефонные переговоры, информирует РИА Новости.

Как сообщает канцелярия турецкого президента, Эрдоган и Путин обсудили российско-турецкие отношения, ситуацию по Украине, а также зерновую сделку. Глава Турции предложил российскому лидеру поработать над новыми инициативами по вопросу зернового соглашения, а также создать рабочую группу. Отдельно Эрдоган поблагодарил российского коллегу за участие в возведении АЭС «Аккую». 

Сегодня Эрдоган и Путин в режиме онлайн принимают участие в церемонии доставки первого ядерного топлива РФ на атомную электростанцию. Лидеры Турции и России наблюдают за процессом по видеосвязи.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин

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