В бесчеловечном отношении к людям своим прибалтийским коллегам не уступают и польские силовики. Накануне они жестоко избили и вытеснили на территорию Беларуси трех граждан Ирана, один из которых скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом официальная Варшава не просто закрывает глаза на эти зверства: в стране намерены продвигать ужесточение миграционной политики на европейской арене. Как заявил премьер-министр Дональд Туск, Польша займется этим вопросом во время своего председательства в Евросоюзе в первой половине 2025 года. В частности, он хочет пересмотреть недавно утвержденный пакт о миграции и предоставлении убежища, который предполагает пропорциональное размещение переселенцев. Туск в своих заявлениях не раз отмечал, что Польша не будет принимать нелегалов по новым правилам, продолжая придерживаться старых методов.