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Правоохранители Польши вышли на массовую акцию протеста

09 октября 2024 13:47
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В соседней Польше сотрудники полиции 9 октября заняты вовсе не охраной правопорядка. Они вышли на массовую акцию протеста, выступая против тяжелых условий труда и требуя повышения зарплат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители Польши вышли на массовую акцию протеста-2

Правоохранители жалуются, что из-за нехватки кадров на них многократно возросла нагрузка, при этом доходы остались на том же уровне. Поэтому польские полицейские объявили итальянскую забастовку. Фактически они выполняют свои обязанности, но делают это очень медленно, под предлогом внимания к деталям. Также они перестали выписывать штрафы, которые пополняют казну, а ограничиваются лишь предупреждениями. Если власти проигнорируют ситуацию, сотрудники обещают не отвечать на звонки и сообщения начальства в нерабочее время и даже в чрезвычайных ситуациях. С 11 октября к бастующим обещают присоединиться еще 10 тысяч полицейских.

# Акции протеста

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