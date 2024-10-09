Bloomberg: восточный фланг НАТО увеличивает расходы на оборону до $ 70 млрд

Так, расходы 14 стран-участниц Североатлантического альянса в текущем году достигли 70 миллиардов долларов США. Увеличение расходов на оборону началось после начала СВО России на территории Украины.

В материале указано, что средства направлены на закупку оружия и военной техники. Больше всего покупают вооружение Польша, Эстония, Латвия, Греция и Литва.