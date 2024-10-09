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Bloomberg: восточный фланг НАТО увеличивает расходы на оборону до $ 70 млрд

09 октября 2024 12:04
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Восточноевропейские члены НАТО впервые после распада СССР значительно увеличили расходы на оборону, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Так, расходы 14 стран-участниц Североатлантического альянса в текущем году достигли 70 миллиардов долларов США. Увеличение расходов на оборону началось после начала СВО России на территории Украины.
В материале указано, что средства направлены на закупку оружия и военной техники. Больше всего покупают вооружение Польша, Эстония, Латвия, Греция и Литва.

# НАТО # Международная политика

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