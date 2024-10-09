Bloomberg: восточный фланг НАТО увеличивает расходы на оборону до $ 70 млрд

Восточноевропейские члены НАТО впервые после распада СССР значительно увеличили расходы на оборону, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.
Восточноевропейские члены НАТО впервые после распада СССР значительно увеличили расходы на оборону, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.
Так, расходы 14 стран-участниц Североатлантического альянса в текущем году достигли 70 миллиардов долларов США. Увеличение расходов на оборону началось после начала СВО России на территории Украины.
В материале указано, что средства направлены на закупку оружия и военной техники. Больше всего покупают вооружение Польша, Эстония, Латвия, Греция и Литва.