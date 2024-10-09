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Латвия выделила 1,5 млн евро на усиление охраны границы с Беларусью

09 октября 2024 13:47
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Пока одни страны обсуждают направления сотрудничества и интеграции, другие себе же в ущерб разрывают всякие дружественные связи. Латвия выделила еще 1,5 миллиона евро на усиление охраны границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латвия выделила 1,5 млн евро на усиление охраны границы с Беларусью-2

Эти деньги пойдут на зарплаты, питание, топливо и другие расходы сотрудников системы МВД, которые ее обеспечивают. Вся эта защита от государства, которое никому не угрожает, сильно бьет по бюджету страны. Латвия уже нагородила забор на границе с нашей страной, который обошелся ей в 125 миллионов евро. Кроме того, возвели полосы заграждений, противотанковые траншеи, склады боеприпасов и мин. В общей сложности власти потратили на эту систему обороны свыше 300 миллионов евро. И, похоже, Рига на этом не собирается останавливаться. Режим повышенной охраны белорусско-латвийских рубежей продлили до 31 декабря 2024-го.

# Граница # Беларусь-Латвия

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