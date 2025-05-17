Передавал партизанам оружие и участвовал в поджоге немецкой техники. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Беларуси, полыхало пламя небывалой по своим масштабам и характеру партизанской борьбы. С первых дней оккупации развернулась всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков. Среди них был мой дедушка Корабо Михаил Иванович.

По указанию Красно-Слободского райкома он был оставлен в Красной Слободе работать у оккупантов. Занимался сбором информации и нужных сведений об организации полиции в районе, ее численности, вооружении, постах и расположении. Михаил Иванович передавал партизанам питание, оружие, принимал участие в поджоге немецкой техники, о чем свидетельствуют архивные документы.

Его жена Корабо Ева Васильевна с дочерью Тамарой были связными, они передавали информацию партизанам, распространяли листовки среди населения района Октябрьского, Чаплицкого и Замогильского сельских советов. С ноября 1942 года семья Корабо ушла в лес, где жила в месте с партизанским отрядом, и партизанили до освобождения Красной армией, июля 1944 года.