Как Минск подготовился к летнему музыкально-туристическому сезону? Анонс ток-шоу «Большой город»
Через неделю Минск превратится в открытое пространство для творчества. Стартует летний музыкально-туристический сезон, и это событие обещает быть грандиозным. В 2025 году проект расширился, к нему присоединились еще 4 площадки. Всего пройдет около 120 мероприятий.
Подробности масштабной программы 18 мая в ток-шоу «Большой город».
Полюбившиеся «Классика у ратуши», театральные вечера и новые проекты, которые украсят Минск и разнообразят досуг горожан и гостей столицы в рамках летнего музыкально-туристического сезона.
Туристы наши потом, возвращаясь, говорят огромное спасибо, потому что Минск – это город, куда хочется вернуться и неоднократно.
От караоке до экскурсий, от чайных церемоний до фестиваля народных художественных ремесел. И «Свята льну», которое порадует уникальными образами от современных дизайнеров.
Важно именно интернациональное взаимодействие, потому что в этих моделях также присутствует лен. И как по-разному различные культурные коды прочитывают этот материал.
Пора планировать теплые культурные вечера. Старт – 24 мая и на все лето. Расскажем, где искать выступления под открытым небом. «Большой город», воскресенье, 18 мая, 10:00.