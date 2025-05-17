Как Минск подготовился к летнему музыкально-туристическому сезону? Анонс ток-шоу «Большой город»

Через неделю Минск превратится в открытое пространство для творчества. Стартует летний музыкально-туристический сезон, и это событие обещает быть грандиозным. В 2025 году проект расширился, к нему присоединились еще 4 площадки. Всего пройдет около 120 мероприятий.

Полюбившиеся «Классика у ратуши», театральные вечера и новые проекты, которые украсят Минск и разнообразят досуг горожан и гостей столицы в рамках летнего музыкально-туристического сезона.

Туристы наши потом, возвращаясь, говорят огромное спасибо, потому что Минск – это город, куда хочется вернуться и неоднократно.

От караоке до экскурсий, от чайных церемоний до фестиваля народных художественных ремесел. И «Свята льну», которое порадует уникальными образами от современных дизайнеров.