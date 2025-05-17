Республиканский семейный праздник прошёл в парке Горького в Минске

Подробнее о мероприятии рассказали Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, и Елизавета Блохина, заместитель начальника отдела по подготовке и проведению концертных и культурно-массовых мероприятий «Минскконцерта».

Республиканская акция «Вместе – за крепкую и здоровую семью», приуроченная ко Дню семьи, проходит в эти дни в Беларуси. В рамках акции в Центральном детском парке имени Горького в Минске состоится республиканский семейный праздник с концертами и активностями, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

День семьи празднуется сегодня по всей стране. Во всех районных, областных центрах проводятся семейные праздники. Но самый главный, республиканский, проводится, конечно, в столице нашей страны, в Минске, в парке Горького. И на этот праздник приглашены семьи из всей страны.