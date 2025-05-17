Республиканский семейный праздник прошёл в парке Горького в Минске

Республиканская акция «Вместе – за крепкую и здоровую семью», приуроченная ко Дню семьи, проходит в эти дни в Беларуси. В рамках акции в Центральном детском парке имени Горького в Минске состоится республиканский семейный праздник с концертами и активностями, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Подробнее о мероприятии рассказали Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, и Елизавета Блохина, заместитель начальника отдела по подготовке и проведению концертных и культурно-массовых мероприятий «Минскконцерта».