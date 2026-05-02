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ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»

02 мая 2026 18:15
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Евросоюз выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро. А это точно?

ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»-2

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ: 
Это оптический обман, потому что в Украине достаточно большое количество денег подвергается коррупции. И в перспективе вообще нет ожидаемого результата, что они вернутся.

ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»-4

Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ: 
Страна дураков: зарыл пять монеток – вырастет деревце. То есть это иллюзия, это пузырь, действительно мираж.

Игорь Позняк, ведущий: 
Разбираемся в громкой финансовой истории и что там написано мелким шрифтом.

ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»-6

Спиридон Килинкаров, народный депутат Украины V, VI и VII созывов: 
Европейцы не альтруисты, просто так они деньги не дают. Нет ни одного цента, который бы передали Украине, не требуя чего-то взамен. 

ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»-8

Габор Штир, политолог, публицист:
Мерц, Макрон уже говорят, например, о том, будет ли членом Евросоюза в следующем году Украина – а, никак.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 3 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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