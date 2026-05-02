ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»

Евросоюз выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро. А это точно?
Евросоюз выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро. А это точно?
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Это оптический обман, потому что в Украине достаточно большое количество денег подвергается коррупции. И в перспективе вообще нет ожидаемого результата, что они вернутся.
Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ:
Страна дураков: зарыл пять монеток – вырастет деревце. То есть это иллюзия, это пузырь, действительно мираж.
Игорь Позняк, ведущий:
Разбираемся в громкой финансовой истории и что там написано мелким шрифтом.
Спиридон Килинкаров, народный депутат Украины V, VI и VII созывов:
Европейцы не альтруисты, просто так они деньги не дают. Нет ни одного цента, который бы передали Украине, не требуя чего-то взамен.
Габор Штир, политолог, публицист:
Мерц, Макрон уже говорят, например, о том, будет ли членом Евросоюза в следующем году Украина – а, никак.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 3 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».