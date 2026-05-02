ЕС выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро – а это точно?! Разбираемся в ток-шоу «Мнения»

Евросоюз выделит Киеву кредит в 90 миллиардов евро. А это точно?

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ: Это оптический обман, потому что в Украине достаточно большое количество денег подвергается коррупции. И в перспективе вообще нет ожидаемого результата, что они вернутся.

Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ:

Страна дураков: зарыл пять монеток – вырастет деревце. То есть это иллюзия, это пузырь, действительно мираж.

Игорь Позняк, ведущий:

Разбираемся в громкой финансовой истории и что там написано мелким шрифтом.