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В Польше началась специальная операция на границе с Германией – что случилось

07 июля 2025 12:36
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В Польше началась специальная операция на границе с Германией – что случилось-0

Польша приступила к операции «Безопасный Запад» на границе с Германией и Литвой, цель которой – усилить безопасность границ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой», – написал Косиняк-Камыш на платформе Х.

В операции задействованы пять тысяч военнослужащих.

Уже были задержаны первые нелегальные мигранты: водитель из Эстонии переправлял через границу с Литвой граждан Афганистана. По словам министра, принятые меры не вызвали пробок на дорогах.

Фото: pixabay

# Армия

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