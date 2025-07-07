В Польше началась специальная операция на границе с Германией – что случилось

Польша приступила к операции «Безопасный Запад» на границе с Германией и Литвой, цель которой – усилить безопасность границ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой», – написал Косиняк-Камыш на платформе Х.

В операции задействованы пять тысяч военнослужащих.

Уже были задержаны первые нелегальные мигранты: водитель из Эстонии переправлял через границу с Литвой граждан Афганистана. По словам министра, принятые меры не вызвали пробок на дорогах.