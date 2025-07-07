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Во Франции пострадали 24 человека после нападения роя пчел

07 июля 2025 12:28
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Во Франции пострадали 24 человека после нападения роя пчел-0

В Орийаке (департамент Канталь, Франция) рой пчел внезапно напал на случайных прохожих, 24 человека пострадали, трое находятся в реанимации. Об этом пишет РИА Новости.

Одного пострадавшего удалось спасти после остановки сердца. Ульи располагались на террасе гостиницы на центральной улице, после чего мэр города предложил запретить их в центре города.

Пчеловоды объясняют инцидент возможной агрессией новых пород пчел из-за их скрещивания с импортными видами.

Другой предпосылкой могут быть азиатские шершни, обнаруженные поблизости. Эксперты настоятельно рекомендуют не терять самообладания при атаке и искать укрытие, например, в кустах или у водоема.

Фото: pixabay

# Природные явления

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