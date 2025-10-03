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ЕС заморозил вопрос использования активов РФ для кредита Киеву

03 октября 2025 13:55
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ЕС заморозил вопрос использования активов РФ для кредита Киеву-0

На саммите ЕС не удалось достичь соглашения о предоставлении Украине кредита в размере 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

Основными препятствиями были возражения Бельгии и юридические проблемы Франции и Люксембурга.

После начала конфликта ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро из российских резервов, большая часть которых хранится в Европе.

Москва расценивает эти действия как незаконные и ввела ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран теперь доступны только с разрешения специальной комиссии.

Фото: pixabay

# Международная политика

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