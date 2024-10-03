В Польше массово увольняются медики. Причина в том, что больницам не выплачивают деньги за переработки: операции, процедуры и консультации, которые были выполнены сверх контрактных лимитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных СМИ, дефицит кадров уже отразился на качестве услуг, предоставляемых пациентам. Количество плановых процедур сокращается, отдельные из них даже переносятся на следующий год. В некоторых учреждениях здравоохранения сложилась катастрофическая ситуация: об отмене 6 тысяч плановых процедур сообщил главврач больницы в Живце. В Любартуве из-за нехватки кадров уже пришлось закрыть отделение хирургии, на грани педиатрическое и отделение неотложной помощи.