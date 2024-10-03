Прямой эфир

В Польше массово увольняются медики

03 октября 2024 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше массово увольняются медики. Причина в том, что больницам не выплачивают деньги за переработки: операции, процедуры и консультации, которые были выполнены сверх контрактных лимитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных СМИ, дефицит кадров уже отразился на качестве услуг, предоставляемых пациентам. Количество плановых процедур сокращается, отдельные из них даже переносятся на следующий год. В некоторых учреждениях здравоохранения сложилась катастрофическая ситуация: об отмене 6 тысяч плановых процедур сообщил главврач больницы в Живце. В Любартуве из-за нехватки кадров уже пришлось закрыть отделение хирургии, на грани педиатрическое и отделение неотложной помощи.

В Польше массово увольняются медики-2

Стоит отметить, что о критической ситуации в здравоохранении власти осведомлены. Минфин даже утвердил выплаты больницам, однако выделенной суммы не хватит, чтобы покрыть все долги и обеспечить нормальную работу отрасли. 

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Три человека пострадали. В Хабаровске сгорел музыкальный театр
03 октября 2024 09:46

Три человека пострадали. В Хабаровске сгорел музыкальный театр

Месси с майамским «Интером» выиграл регулярный чемпионат MLS
03 октября 2024 09:09

Месси с майамским «Интером» выиграл регулярный чемпионат MLS

Театр музкомедии сгорел в Хабаровске
03 октября 2024 08:55

Театр музкомедии сгорел в Хабаровске