Театр музкомедии сгорел в Хабаровске

В Хабаровске сгорел театр музкомедии. ЧП произошло ночью, в этот момент в здании находились три человека. Они успели эвакуироваться еще до прибытия спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. Женщина получила более серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация. Что касается здания, в результате пожара обрушился фасад и наружная стена. Когда специалисты тушили возгорание, произошел взрыв шести баллонов с газом. Чтобы погасить пламя, пришлось задействовать 60 пожарных и 15 единиц техники.

Причины происшествия пока не установлены. Губернатор Хабаровска подчеркнул важность этого объекта для региона и пообещал восстановить здание.