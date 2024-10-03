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Театр музкомедии сгорел в Хабаровске

03 октября 2024 08:55
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В Хабаровске сгорел театр музкомедии. ЧП произошло ночью, в этот момент в здании находились три человека. Они успели эвакуироваться еще до прибытия спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Театр музкомедии сгорел в Хабаровске-1

Двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. Женщина получила более серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация. Что касается здания, в результате пожара обрушился фасад и наружная стена. Когда специалисты тушили возгорание, произошел взрыв шести баллонов с газом. Чтобы погасить пламя, пришлось задействовать 60 пожарных и 15 единиц техники. 

Причины происшествия пока не установлены. Губернатор Хабаровска подчеркнул важность этого объекта для региона и пообещал восстановить здание.

# Пожар

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