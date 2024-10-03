Три человека пострадали. В Хабаровске сгорел музыкальный театр

Второго октября произошло возгорание в помещении Хабаровского краевого академического музыкального театра. Более 60 специалистов и 15 единиц техники тушили пожар. В результате обрушились кровля над фойе, фасад и внешняя стена. Об этом пишет ТАСС.

Три человека пострадали и были экстренно эвакуированы до прибытия пожарных.

О пожаре стало известно в 09:12 (02:12 по московскому времени) 3 октября. В тот момент площадь пожара увеличилась с 1 000 квадратных метров до 4 000 квадратных метров. Открытое горение было устранено.

Создан штаб по ликвидации последствий ЧП во главе с губернатором Дмитрием Демешиным. Театр будет восстановлен, на эти работы потребуется более 10 миллиардов российских рублей.