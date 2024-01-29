В Польше из-за инфляции и обнищания населения растёт количество магазинных краж

Так, за 2023-й зафиксировано более 40 тысяч случаев грабежей. В сравнении с 2022-м рост более 22 %. А за два года этот показатель и вовсе увеличился на 60 %. При этом владельцы магазинов уверены, что цифры занижены, поскольку полиция раскрывает лишь 10 % таких преступлений, а воровство товаров и продуктов на сумму менее 800 злотых (это около 630 рублей) и вовсе не расследуется. Даже несмотря на то, что это самая распространенная сумма краж.

По мнению продавцов, причина всплеска магазинных краж одна и она не меняется уже несколько лет: постоянно растущая инфляция и, как следствие, обнищание населения.