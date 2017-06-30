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В Польше хотят снести 230 памятников времен СССР

30 июня 2017 07:34
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Новости Польши. В Польше активно обсуждают судьбу 230 памятников советского периода, в частности, Красной Армии. Их намерены снести после того, как парламент принял поправки к закону о декоммунизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока есть только предварительный, технический список с их перечислением. В течение года органы местного самоуправления с Институтом национальной памяти Польши определят, что и когда сносить. Некоторые демонтированные памятники готов принять Музей холодной войны на северо-западе страны. Это целая галерея на территории бывшей воинской части Советской армии – 300 гектаров выставочных площадей.

# Фотофакт # Памятники

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