Прямой эфир

Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами

29 июня 2017 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. А вот граждане Чехии отныне смогут чуть ли не на правах полицейских заботиться о государственной безопасности.

Им разрешили применять личное легальное оружие в борьбе с террористами,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами-1

Соответствующую поправку в законодательство одобрила нижняя палата парламента.

Этот вопрос на протяжении года лоббировал глава МВД Чехии Милан Хованец.

Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами-4

Подобная инициатива не что иное,

как реакция на усилившиеся угрозы безопасности государству и гражданам.

Недавние террористические атаки в Европе показали, что полиция не всегда могла оперативно и с полной силой обеспечить правопорядок.

# Фотофакт # Национальная безопасность

Другие новости рубрики

Все новости
Повалены сотни деревьев, затоплены улицы: Вильнюс 29 июня превратился в Венецию
29 июня 2017 15:23

Повалены сотни деревьев, затоплены улицы: Вильнюс 29 июня превратился в Венецию

После жуткого ливня на Польшу надвигаются ураганы
29 июня 2017 15:20

После жуткого ливня на Польшу надвигаются ураганы

Карп сбежал от рыбака, когда он пытался с ним сфотографироваться
29 июня 2017 13:19

Карп сбежал от рыбака, когда он пытался с ним сфотографироваться