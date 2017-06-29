Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами

Новости Чехии. А вот граждане Чехии отныне смогут чуть ли не на правах полицейских заботиться о государственной безопасности.
Им разрешили применять личное легальное оружие в борьбе с террористами,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. А вот граждане Чехии отныне смогут чуть ли не на правах полицейских заботиться о государственной безопасности.
Им разрешили применять личное легальное оружие в борьбе с террористами,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующую поправку в законодательство одобрила нижняя палата парламента.
Этот вопрос на протяжении года лоббировал глава МВД Чехии Милан Хованец.
Подобная инициатива не что иное,
как реакция на усилившиеся угрозы безопасности государству и гражданам.
Недавние террористические атаки в Европе показали, что полиция не всегда могла оперативно и с полной силой обеспечить правопорядок.