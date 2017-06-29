Граждане Чехии теперь имеют право применять личное оружие в борьбе террористами

Новости Чехии. А вот граждане Чехии отныне смогут чуть ли не на правах полицейских заботиться о государственной безопасности.

Им разрешили применять личное легальное оружие в борьбе с террористами,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.