«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов
Новости США. Акция против реформы здравоохранения Дональда Трампа закончилась массовыми арестами в Вашингтоне.
Митингующие с плакатами, транспарантами и неуёмным желанием добиться своего собрались на Капитолийском холме.
Многим удалось прорваться к комплексу зданий Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На призывы разойтись мирно демонстранты не отреагировали.
Потому американские законодатели решили не испытывать судьбу и вызвали полицию.
Стражи порядка задержали порядка 40 человек.
Отмечу, реформа здравоохранения была одним из ключевых предложений предвыборной программы Дональда Трампа.
Она должна была вытеснить действующую до сих пор Обама-каэ.
И лишить медстраховки 22-ва миллиона человек. Однако такой «рецепт здоровья» для американцев от Трампа не нашел поддержки у сенаторов.