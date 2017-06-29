«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов

Многим удалось прорваться к комплексу зданий Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие с плакатами, транспарантами и неуёмным желанием добиться своего собрались на Капитолийском холме.

Новости США. Акция против реформы здравоохранения Дональда Трампа закончилась массовыми арестами в Вашингтоне.

Потому американские законодатели решили не испытывать судьбу и вызвали полицию.

На призывы разойтись мирно демонстранты не отреагировали.

Отмечу, реформа здравоохранения была одним из ключевых предложений предвыборной программы Дональда Трампа.

Она должна была вытеснить действующую до сих пор Обама-каэ.

И лишить медстраховки 22-ва миллиона человек. Однако такой «рецепт здоровья» для американцев от Трампа не нашел поддержки у сенаторов.