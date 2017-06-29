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«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов

29 июня 2017 20:10
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Новости США. Акция против реформы здравоохранения Дональда Трампа закончилась массовыми арестами в Вашингтоне.

Митингующие с плакатами, транспарантами и неуёмным желанием добиться своего собрались на Капитолийском холме.

Многим удалось прорваться к комплексу зданий Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов-1

На призывы разойтись мирно демонстранты не отреагировали.

Потому американские законодатели решили не испытывать судьбу и вызвали полицию.

Стражи порядка задержали порядка 40 человек.

«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов-4

Отмечу, реформа здравоохранения была одним из ключевых предложений предвыборной программы Дональда Трампа.

Она должна была вытеснить действующую до сих пор Обама-каэ.

И лишить медстраховки  22-ва миллиона человек. Однако такой «рецепт здоровья» для американцев от Трампа не нашел поддержки у сенаторов.

# Фотофакт # США

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