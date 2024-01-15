Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев самостоятельно ввел запрет на переговоры с Москвой, что порождает абсурдную ситуацию. Об этом пишет РИА Новости.

Российская сторона стремится к мирному решению украинского вопроса, но из-за нежелания Запада и Украины считаться с интересами безопасности РФ достигает своих целей путем специальной военной операции.

14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча по «формуле мира» для разрешения ситуации в Украине, в которой участвовали 83 делегации. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что мирное урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России.