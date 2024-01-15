В Конгрессе США критикуют программу F-35 из-за задержек

Бюджет на оборону США, одобренный Джо Байденом в декабре, составил рекордные 886 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Большая их часть будет использована на модернизацию и разработку новых вооружений, в том числе и стратегических. Однако в процессе работы возникли непредвиденные трудности.

Одной из тем, которая нанесла удар по бюджету Пентагона, стал истребитель F-35 Lightning II. Компания Lockheed Martin на днях произвела 1000-ю модель этого самолета. Хотя изначально было обещано произвести 2852 единицы к 2010 году за 233 млрд долларов, реальная стоимость программы увеличилась более в семь раз и достигла 1,7 трлн долларов.

F-35, многоцелевой истребитель-бомбардировщик, был разработан для ВВС, морской пехоты и ВМС. Однако у этого самолета возникли неполадки, на устранение которых требуются большие затраты и время. Помимо этого, были выявлены дефекты силовой установки, приведшие к авариям. В связи с этим поставки и приемные полеты были прекращены на два месяца. Отмечается, что проблемы с программным обеспечением пока не устранены.