Rzeczpospolitа: Польша начала резко увеличивать производство оружия

По данным Rzeczpospolitа, оборонная отрасль Польши переживает сейчас период существенного роста. Об этом пишет РИА Новости.

Например, компания Nitro-Chem, расположенная в Быдгоще, значительно увеличила производство. Глава компании Доминик Савицки заявил, что производство тротила ведется круглосуточно.

Завод Lucznik в Радоме через два года планирует производить 100 тыс. автоматов в год и в данный момент приобретает новую технику. Аналогичная обстановка сложилась и на других предприятиях.

Huta Stalowa Wola, один из самых крупных военных заводов в Польше, производит артиллерию, самоходные гаубицы и другие тяжелые вооружения, а в скором времени станет поставщиком БТР и БМП. Глава компании Ян Шведо заявил, что им дали 2 года на удвоение производства.

По мнению Rzeczpospolitа, текущий инвестиционный бум в польскую оборонную отрасль обусловлен высоким рыночным спросом, вызванным конфликтом на Украине.