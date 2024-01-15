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Rzeczpospolitа: Польша начала резко увеличивать производство оружия

15 января 2024 12:00
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По данным Rzeczpospolitа, оборонная отрасль Польши переживает сейчас период существенного роста. Об этом пишет РИА Новости. 

Например, компания Nitro-Chem, расположенная в Быдгоще, значительно увеличила производство. Глава компании Доминик Савицки заявил, что производство тротила ведется круглосуточно.

Завод Lucznik в Радоме через два года планирует производить 100 тыс. автоматов в год и в данный момент приобретает новую технику. Аналогичная обстановка сложилась и на других предприятиях.

Huta Stalowa Wola, один из самых крупных военных заводов в Польше, производит артиллерию, самоходные гаубицы и другие тяжелые вооружения, а в скором времени станет поставщиком БТР и БМП. Глава компании Ян Шведо заявил, что им дали 2 года на удвоение производства.

По мнению Rzeczpospolitа, текущий инвестиционный бум в польскую оборонную отрасль обусловлен высоким рыночным спросом, вызванным конфликтом на Украине.

# Международная политика

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