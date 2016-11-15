Новости Польши. В Польше эксгумировали тела экс-президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Как и планировалось, вскрыли саркофаг после закрытия туристического центра Кракова – Вавелкого замка для посетителей. На эксгумации присутствовал брат-близнец погибшего – лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Останки Леха и Марии передали специалистам, которые доставили их в учреждение судебной медицины Ягеллонского университета. Именно там проведут исследования. Польские власти надеются таким образом приблизиться к разгадке тайны, что же привело к трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентский лайнер разбился при заходе на посадку в 2010 году под Смоленском. Вокруг авиакатастрофы то и дело всплывают новые версии. В частности, что на обломках самолета были обнаружены следы тротила. Правда, впоследствии польские эксперты заявили, что это вымысел.