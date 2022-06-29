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Сытный праздник. Посмотрите, какой подарок приготовили на день рождения для панд-близнецов в Китае

29 июня 2022 07:26
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Новости Китая. Пандам-близнецам из китайского зоопарка жаркая погода уж точно нипочем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сытный праздник. Посмотрите, какой подарок приготовили на день рождения для панд-близнецов в Китае-1

Тем более когда перед тобой такое угощение. В день рождения Цзилань и Дзимей подарили вкусный ледяной торт, украшенный сочными фруктами.

Сытный праздник. Посмотрите, какой подарок приготовили на день рождения для панд-близнецов в Китае-4

Сытный праздник. Посмотрите, какой подарок приготовили на день рождения для панд-близнецов в Китае-6

Понятное дело, впечатляться долго презентом не пришлось. Оценивать деликатес панды начали сразу. В результате у медведей сытный праздник, у гостей зоопарка – большой восторг и множество фотографий.

# Животные # Новости Китая # Фотофакт

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