Сытный праздник. Посмотрите, какой подарок приготовили на день рождения для панд-близнецов в Китае

Новости Китая. Пандам-близнецам из китайского зоопарка жаркая погода уж точно нипочем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более когда перед тобой такое угощение. В день рождения Цзилань и Дзимей подарили вкусный ледяной торт, украшенный сочными фруктами.