Сытный праздник. Посмотрите, какой подарок приготовили на день рождения для панд-близнецов в Китае

Новости Китая. Пандам-близнецам из китайского зоопарка жаркая погода уж точно нипочем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Пандам-близнецам из китайского зоопарка жаркая погода уж точно нипочем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем более когда перед тобой такое угощение. В день рождения Цзилань и Дзимей подарили вкусный ледяной торт, украшенный сочными фруктами.
Понятное дело, впечатляться долго презентом не пришлось. Оценивать деликатес панды начали сразу. В результате у медведей сытный праздник, у гостей зоопарка – большой восторг и множество фотографий.