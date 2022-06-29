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Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя

29 июня 2022 07:06
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Новости Грузии. Грузия на год запретила экспорт пшеницы и ячменя. Решение вступит в силу с июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя-1

Речь идет о зерновых собственного производства. Как заявили в правительстве, запрет нужен для сохранения внутренней продовольственной безопасности. От этого решения сильнее всего пострадают Ирак и Иран, так как именно эти страны являются главными покупателями грузинского ячменя. Стоит отметить, что сама Грузия полностью зависит от импорта пшеницы – в стране выращивается лишь 15 % от всего потребления. Остальное это закупка в России и других странах.

# Продукты питания # Фотофакт

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