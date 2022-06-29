Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя

Новости Грузии. Грузия на год запретила экспорт пшеницы и ячменя. Решение вступит в силу с июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о зерновых собственного производства. Как заявили в правительстве, запрет нужен для сохранения внутренней продовольственной безопасности. От этого решения сильнее всего пострадают Ирак и Иран, так как именно эти страны являются главными покупателями грузинского ячменя. Стоит отметить, что сама Грузия полностью зависит от импорта пшеницы – в стране выращивается лишь 15 % от всего потребления. Остальное это закупка в России и других странах.