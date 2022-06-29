Япония испытывает дефицит электричества. В некоторых офисах даже начали выключать лифты

Средняя температура воздуха составляет почти 33 градуса. Такой температуры не было уже около 150 лет. Люди активно пользуются вентиляторами и кондиционерами. Потому и растет уровень потребления электричества. На этом фоне власти Японии требуют ограничить расход. Так в некоторых офисах Токио для экономии начали выключать светильники и лифты.