Япония испытывает дефицит электричества. В некоторых офисах даже начали выключать лифты

Новости Японии. В Японии дефицит электричества из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии дефицит электричества из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средняя температура воздуха составляет почти 33 градуса. Такой температуры не было уже около 150 лет. Люди активно пользуются вентиляторами и кондиционерами. Потому и растет уровень потребления электричества. На этом фоне власти Японии требуют ограничить расход. Так в некоторых офисах Токио для экономии начали выключать светильники и лифты.