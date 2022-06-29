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Япония испытывает дефицит электричества. В некоторых офисах даже начали выключать лифты

29 июня 2022 07:10
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Новости Японии. В Японии дефицит электричества из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония испытывает дефицит электричества. В некоторых офисах даже начали выключать лифты-1

Средняя температура воздуха составляет почти 33 градуса. Такой температуры не было уже около 150 лет. Люди активно пользуются вентиляторами и кондиционерами. Потому и растет уровень потребления электричества. На этом фоне власти Японии требуют ограничить расход. Так в некоторых офисах Токио для экономии начали выключать светильники и лифты.

# Экономический кризис # Новости Японии # Фотофакт

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