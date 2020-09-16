Из-за пандемии мировой туристический поток сократился на 65 % в первом полугодии 2020 года

Новости мира. На фоне пандемии коронавируса в первой половине 2020 года мировой туристический поток сократился на 65 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная туристская организация.

Потери отрасли за полгода составили 460 миллиардов долларов. Эта сумма оказалась в пять раз больше потерь, которые понес туристический сектор в 2009-м во время глобального экономического кризиса. По подсчетам экспертов, с января по июнь в аэропортах мира зарегистрировали на 440 миллионов меньше путешественников, прилетевших из-за рубежа.