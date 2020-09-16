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Из-за пандемии мировой туристический поток сократился на 65 % в первом полугодии 2020 года

16 сентября 2020 09:23
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Новости мира. На фоне пандемии коронавируса в первой половине 2020 года мировой туристический поток сократился на 65 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная туристская организация.

Из-за пандемии мировой туристический поток сократился на 65 % в первом полугодии 2020 года-1

Потери отрасли за полгода составили 460 миллиардов долларов. Эта сумма оказалась в пять раз больше потерь, которые понес туристический сектор в 2009-м во время глобального экономического кризиса.

По подсчетам экспертов, с января по июнь в аэропортах мира зарегистрировали на 440 миллионов меньше путешественников, прилетевших из-за рубежа.  

Из-за пандемии мировой туристический поток сократился на 65 % в первом полугодии 2020 года-4

Сильнее других от пандемии пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь турпотоки сократились на 72 %. За ним следует Европа – туда в первой половине года прилетели на 66 % меньше туристов, чем в 2019 году.

# Коронавирус # Фотофакт

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