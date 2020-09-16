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В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП

16 сентября 2020 09:25
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Новости США. Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Орегон, который серьезно пострадал от масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям будут предоставлены субсидии на временное жилье и ремонт домов, также граждане смогут получить выгодные кредиты для покрытия имущественных убытков.

В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП-1

Такого количества возгораний в Орегоне не было зафиксировано за всю историю штата. Погибли уже более 20 человек.

Еще столько же числятся пропавшими без вести. Свыше 500 тысяч граждан были вынуждены эвакуироваться.

В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП-4

Дым от пожаров преодолел более 3,5 тысяч километров и достиг столицы США. В Орегоне коэффициент загрязненности воздуха вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.

# Пожар # Фотофакт

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