В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП

Новости США. Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Орегон, который серьезно пострадал от масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людям будут предоставлены субсидии на временное жилье и ремонт домов, также граждане смогут получить выгодные кредиты для покрытия имущественных убытков.
Такого количества возгораний в Орегоне не было зафиксировано за всю историю штата. Погибли уже более 20 человек.
Еще столько же числятся пропавшими без вести. Свыше 500 тысяч граждан были вынуждены эвакуироваться.
Дым от пожаров преодолел более 3,5 тысяч километров и достиг столицы США. В Орегоне коэффициент загрязненности воздуха вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.