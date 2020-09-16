В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП

Новости США. Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Орегон, который серьезно пострадал от масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людям будут предоставлены субсидии на временное жилье и ремонт домов, также граждане смогут получить выгодные кредиты для покрытия имущественных убытков.

Такого количества возгораний в Орегоне не было зафиксировано за всю историю штата. Погибли уже более 20 человек. Еще столько же числятся пропавшими без вести. Свыше 500 тысяч граждан были вынуждены эвакуироваться.