В Челябинске вооружённый молотком и ножом школьник напал на одноклассников и учителей

Шокирующий случай произошел в одной из школ Челябинска. Там вооруженный молотком и ножом ученик напал на одноклассников и учителей. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницы, двоим из них потребовалась операция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13-летний подросток вошел в класс, где проходил урок и стал хаотично наносить удары по ученикам. Персонал учебного заведения вызвал наряд Росгвардии, который и задержал школьника. Сейчас здание закрыто, дети отпущены по домам, на месте ЧП работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего. Также непонятно, как ученик мог пронести через пост охраны молоток и нож. Губернатор Челябинской области дал распоряжение полиции и Министерству образования детально разобраться в этой ситуации и поручил провести проверки во всех образовательных учреждениях.