Путин распорядился увеличить численность ВС РФ почти до 2,39 млн человек

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, в том числе 1500 000 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов и вступит в силу 1 декабря.

Предыдущий указ, который увеличивал численность Вооруженных сил до 2 209 130 человек, утратит силу. В первом же полугодии 2024 года контракты с Минобороны заключили около 190 000 граждан.

Правительство отметило, что число желающих стать контрактниками увеличилось после вторжения ВСУ в Курскую область. Правительству поручено выделить необходимые средства на реализацию указа.