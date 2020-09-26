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Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Харьковской области

26 сентября 2020 13:51
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Новости Украины. Президент Беларуси направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Харьковской области, где разбился военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко отметил, что это известие в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью.  

Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Харьковской области-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших.  

Пилот говорил о неполадках в двигателе. Что известно о крушении военного самолёта в Украине

Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Харьковской области-4

Напомним, 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом потерпел крушение учебный военный самолет Ан-26 с курсантами. В результате трагедии погибли 26 человек. Тела всех, кто находился на борту, найдены. Двое бойцов успели выпрыгнуть из падающего воздушного судна. Сегодня утром, 26 сентября, один из них скончался в больнице.  

# Авиакатастрофа # Александр Лукашенко # Фотофакт

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