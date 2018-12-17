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В Подмосковье на заводе обрушилась крыша

17 декабря 2018 11:56
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Новости России. Число погибших при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела извлечены из-под завалов. Их разбор продолжается.

В Подмосковье на заводе обрушилась крыша -1

В Подмосковье на заводе обрушилась крыша -3

Шесть человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Инцидент произошел в здании на территории предприятия, которое производит оборудование для систем вентиляции.

В Подмосковье на заводе обрушилась крыша -6

По данным МЧС, обрушение бетонных перекрытий одноэтажного строения произошло во время ремонтных работ.

# ЧП # Фотофакт

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