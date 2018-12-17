В Подмосковье на заводе обрушилась крыша

Новости России. Число погибших при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела извлечены из-под завалов. Их разбор продолжается.
Новости России. Число погибших при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела извлечены из-под завалов. Их разбор продолжается.
Шесть человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Инцидент произошел в здании на территории предприятия, которое производит оборудование для систем вентиляции.
По данным МЧС, обрушение бетонных перекрытий одноэтажного строения произошло во время ремонтных работ.