В Подмосковье на заводе обрушилась крыша

Новости России. Число погибших при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела извлечены из-под завалов. Их разбор продолжается.

Шесть человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Инцидент произошел в здании на территории предприятия, которое производит оборудование для систем вентиляции.