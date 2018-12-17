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Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до 5 человек

17 декабря 2018 09:19
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Новости Франции. В больнице скончался один из пострадавших мужчин. Ранее у него была диагностирована смерть мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до 5 человек-1

Еще 11 человек были ранены, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.

Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до 5 человек-4

Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл огонь по прохожим у рождественской ярмарки в Страсбурге. Злоумышленник скрылся, однако полиция вышла на его след через несколько дней. Нападавшего ликвидировали. Позже ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.

# Стрельба # Фотофакт

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