Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до 5 человек

Новости Франции. В больнице скончался один из пострадавших мужчин. Ранее у него была диагностирована смерть мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В больнице скончался один из пострадавших мужчин. Ранее у него была диагностирована смерть мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще 11 человек были ранены, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.
Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл огонь по прохожим у рождественской ярмарки в Страсбурге. Злоумышленник скрылся, однако полиция вышла на его след через несколько дней. Нападавшего ликвидировали. Позже ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.