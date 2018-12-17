Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до 5 человек

Новости Франции. В больнице скончался один из пострадавших мужчин. Ранее у него была диагностирована смерть мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 11 человек были ранены, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.