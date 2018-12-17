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Таможенники Камбоджи обнаружили более 3 тонн слоновьих бивней

17 декабря 2018 09:25
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Новости Камбоджи. Более 3 тонн слоновьих бивней обнаружили таможенники Камбоджи в порту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз находился в контейнере, прибывшем из Мозамбика.

Таможенники Камбоджи обнаружили более 3 тонн слоновьих бивней-1

Как выяснилось, посылка поступила в порт еще в 2017 году, однако получатель так и не пришел за ней. Кому принадлежала контрабанда и для чего предназначалась - неизвестно. Ведется расследование.

Таможенники Камбоджи обнаружили более 3 тонн слоновьих бивней-4

# Контрабанда # Фотофакт

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