Таможенники Камбоджи обнаружили более 3 тонн слоновьих бивней

Новости Камбоджи. Более 3 тонн слоновьих бивней обнаружили таможенники Камбоджи в порту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз находился в контейнере, прибывшем из Мозамбика.

Как выяснилось, посылка поступила в порт еще в 2017 году, однако получатель так и не пришел за ней. Кому принадлежала контрабанда и для чего предназначалась - неизвестно. Ведется расследование.