Прямой эфир

В Подмосковье мужчина застрелил четырех односельчан, поджог дом, ранил полицейских и пустился в бега

11 июня 2017 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудников МВД и Нацгвардии России, которые ликвидировали мужчину, застрелившего четырех человек в Подмосковье, представят к наградам. Благодаря им удалось избежать потерь среди личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье мужчина застрелил четырех односельчан, поджог дом, ранил полицейских и пустился в бега-1

Накануне житель поселка Кратово открыл огонь из своего дома по односельчанам. Мужчина застрелил четырех человек и ранил нескольких правоохранителей, прибывших к месту инцидента. Злоумышленник выбросил во двор несколько взрывпакетов, после чего поджег свое убежище и пустился в бега. При этом мужчина долго отстреливался и произвел около 14 взрывов. Однако уйти от погони ему не удалось.

# Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Машина в канале и обгонявший автобус: в Индии произошло два крупных ДТП, в которых погибли 19 человек
11 июня 2017 11:20

Машина в канале и обгонявший автобус: в Индии произошло два крупных ДТП, в которых погибли 19 человек

Видеофакт: 19 свиней остановили движение скоростной автомагистрали в Японии
10 июня 2017 12:49

Видеофакт: 19 свиней остановили движение скоростной автомагистрали в Японии

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании
10 июня 2017 10:34

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании