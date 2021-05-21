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В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией

21 мая 2021 15:55
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Ситуация на Ближнем Востоке вновь выходит из-под контроля. В первый же день перемирия на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-1

Стычки начались после пятничной молитвы. Правоохранителей забросали камнями.

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-4

Для разгона толпы стражи порядка применяют шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Как минимум 15 человек пострадали.

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-7

Именно столкновения у мечети Аль-Акса стали одним из поводов для начала ракетных обстрелов в регионе. Похоже, теперь ситуация рискует повториться.

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-10

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-12

Режим прекращения огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу минувшей ночью.

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-15

За 11 дней эскалации конфликта по территории еврейского государства было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли 12 человек.

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией-18

В ответ Израиль поразил сотни целей в секторе Газа. Жертвами авиаударов стали более 240 палестинцев, в том числе десятки детей, свыше 1,5 тысячи человек пострадали.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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