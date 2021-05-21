В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией

Ситуация на Ближнем Востоке вновь выходит из-под контроля. В первый же день перемирия на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стычки начались после пятничной молитвы. Правоохранителей забросали камнями.

Для разгона толпы стражи порядка применяют шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Как минимум 15 человек пострадали.

Именно столкновения у мечети Аль-Акса стали одним из поводов для начала ракетных обстрелов в регионе. Похоже, теперь ситуация рискует повториться.

Режим прекращения огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу минувшей ночью.