В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией

Ситуация на Ближнем Востоке вновь выходит из-под контроля. В первый же день перемирия на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь выходит из-под контроля. В первый же день перемирия на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стычки начались после пятничной молитвы. Правоохранителей забросали камнями.
Для разгона толпы стражи порядка применяют шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Как минимум 15 человек пострадали.
Именно столкновения у мечети Аль-Акса стали одним из поводов для начала ракетных обстрелов в регионе. Похоже, теперь ситуация рискует повториться.
Режим прекращения огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу минувшей ночью.
За 11 дней эскалации конфликта по территории еврейского государства было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли 12 человек.
В ответ Израиль поразил сотни целей в секторе Газа. Жертвами авиаударов стали более 240 палестинцев, в том числе десятки детей, свыше 1,5 тысячи человек пострадали.
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