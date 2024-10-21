В первом туре президентских выборов в Молдове лидирует Майя Санду

Судьба членства Молдовы в ЕС висит на волоске. По предварительным итогам референдума, число сторонников и противников евроинтеграции почти одинаково. После обработки 99 % бюллетеней минимальный перевес у тех, кто проголосовал «за». При этом еще нет результатов голосования на зарубежных участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, вступление Молдовы в ЕС поддерживают 78 % молдаван, находящихся за границей, против – чуть более 22 %. Но даже если референдум закончится победой сторонников вступления в ЕС, для действующего президента Молдовы Санду это станет поражением. Результаты показывают, что общество вовсе не горит единодушным желанием идти в Европу. Более того, Молдова скорее проголосовала против евроинтеграции.

Сам референдум проходил одновременно с президентскими выборами. На них после обработки 98 % бюллетеней по-прежнему лидирует Санду, набрав более 42 % голосов, за ней следует главный соперник действующего президента, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. У него 26 %. Поскольку ни один из кандидатов не набирает более 50 % голосов, 3 ноября состоится второй тур. Сама избирательная кампания в Молдове не прошла прозрачно и гладко. Во время голосования на избирательных участках было зафиксировано более 200 нарушений: это незаконная агитация, давление на избирателей, порча и фотографирование бюллетеней.