Израиль атаковал финансовые центры «Хезболлы»

Израиль нанес очередной массированный удар по Ливану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы прогремели в разных частях страны, в том числе в столице – городе Бейруте.

Самолеты израильских ВВС атаковали около 20 объектов. Как заявили в командовании ЦАХАЛ, целью были финансовые структуры, которые спонсируют «Хезболлу» и поддерживают ее сторонников. Все их офисы находились на первых этажах жилых домов густонаселенных кварталов. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, израильская армия призвала жителей как можно скорее эвакуироваться в более безопасные места. Официальных заявлений ливанских властей о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.