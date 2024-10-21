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Израиль атаковал финансовые центры «Хезболлы»

21 октября 2024 11:41
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Израиль нанес очередной массированный удар по Ливану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы прогремели в разных частях страны, в том числе в столице – городе Бейруте. 

Израиль атаковал финансовые центры «Хезболлы»-2

Самолеты израильских ВВС атаковали около 20 объектов. Как заявили в командовании ЦАХАЛ, целью были финансовые структуры, которые спонсируют «Хезболлу» и поддерживают ее сторонников. Все их офисы находились на первых этажах жилых домов густонаселенных кварталов. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, израильская армия призвала жителей как можно скорее эвакуироваться в более безопасные места. Официальных заявлений ливанских властей о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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