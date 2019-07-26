Прямой эфир

В Сочи после дождя обрушилась часть дороги

26 июля 2019 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Сочи устраняют последствия сильных ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в городе обрушился участок трассы – главной дороги, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.

В Сочи после дождя обрушилась часть дороги-1

Обвал произошёл в результате схода мощного оползня. Из-за дождей уровень воды в ней значительно поднялся.

Пострадавших в результате происшествия нет. Движение машин по дороге осуществляется по одной полосе. Ведутся восстановительные работы.

В Сочи после дождя обрушилась часть дороги-4

# Дороги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неизвестные под видом полицейских украли из бразильского аэропорта почти тонну золота
26 июля 2019 09:22

Неизвестные под видом полицейских украли из бразильского аэропорта почти тонну золота

Космический корабль Dragon с грузом отправился на МКС
26 июля 2019 09:18

Космический корабль Dragon с грузом отправился на МКС

В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента
26 июля 2019 09:15

В Тунисе назначили дату досрочных выборов президента