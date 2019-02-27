Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Саммит США и КНДР стартует во вьетнамском Ханое 27 февраля. В столице усилены меры безопасности – центральные улицы перекрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба лидера уже прибыли в город и готовятся к встрече. Расписание двухдневных мероприятий пока не разглашается. Известно лишь, что на сегодня запланирована короткая 20-минутная беседа Трампа и Ким Чен Ына и обед с участием их советников.

Ожидается, что американский и северо-корейский лидеры обсудят договоренности, достигнутые в ходе июньского саммита в Сингапуре, а также пути урегулирования ситуации на корейском полуострове.