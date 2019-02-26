В Украине гражданам России запретили быть наблюдателями на предстоящих выборах

Новости Украины. Президент Украины подписал закон, запрещающий гражданам России присутствовать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Президент Украины подписал закон, запрещающий гражданам России присутствовать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ вступит в силу 27 февраля. Ранее изменения в избирательное законодательство внесла Верховная рада. Их одобрили 232 депутата.
Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.