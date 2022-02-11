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В Перу автобус упал в обрыв, погибли 20 человек

11 февраля 2022 12:55
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Новости Перу. 20 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Там автобус слетел с дороги и упал в обрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус упал в обрыв, погибли 20 человек-1

Пока непонятно, что стало причиной трагедии – неисправность машины либо ошибка водителя. Основной версией считается плохое состояние дороги. В Перу, особенно в горной местности, это стало уже большой проблемой. Там часто идут дожди, которые и делают ее непроходимыми и очень опасными, в основном из-за низкокачественного покрытия.

# Авария # Фотофакт

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