В Перу автобус упал в обрыв, погибли 20 человек

Новости Перу. 20 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Там автобус слетел с дороги и упал в обрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока непонятно, что стало причиной трагедии – неисправность машины либо ошибка водителя. Основной версией считается плохое состояние дороги. В Перу, особенно в горной местности, это стало уже большой проблемой. Там часто идут дожди, которые и делают ее непроходимыми и очень опасными, в основном из-за низкокачественного покрытия.