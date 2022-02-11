В России упал самолёт Ан-2. Есть погибшие

Новости России. В России упал самолет Ан-2. Погибли два члена экипажа. Трагедия случилась на Камчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина взлетела с необорудованной полосы и практически сразу рухнула на землю, после чего вспыхнула из-за разлившегося топлива. Пока спасатели прибыли на место происшествия, самолет практически сгорел.