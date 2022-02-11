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Инфляция в США достигла рекордного значения за последние 40 лет

11 февраля 2022 12:43
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Новости США. Инфляция в США выросла до 7,5 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены в стране взлетели буквально на все. Дорожают товары первой необходимости, в первую очередь продукты питания. А в целом все, в том числе автомобили и топливо.

Инфляция в США достигла рекордного значения за последние 40 лет-1

Эксперты объясняют это несколькими факторами. В частности, нехваткой рабочих рук, которая заставила повышать зарплаты тем, кто остался, и разрыв в цепочках снабжения, который привел к дефициту. Львиную долю сбережений американцев «съедает» стоимость жилья. Положение в этой сфере и вовсе катастрофическое. В нескольких Штатах, например в Калифорнии, многократно увеличилось количество бездомных.

# Экономический кризис # Фотофакт

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