Инфляция в США достигла рекордного значения за последние 40 лет

Новости США. Инфляция в США выросла до 7,5 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены в стране взлетели буквально на все. Дорожают товары первой необходимости, в первую очередь продукты питания. А в целом все, в том числе автомобили и топливо.