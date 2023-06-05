В Пентагоне допустили эскалацию конфликта после атак в Белгородской области

Штаты крайне внимательно следят за развитием ситуации после атак со стороны ВСУ на Белгородскую область. Такое заявление сделал председатель Комитета начштабов Вооруженных сил Америки генерал Марк Милл, информирует ТАСС.

Комментируя вопрос о возможных последствиях после атак Киевом Белгородской области, Милл сообщил, что всегда существует риск. Он подчеркнул, что в Штатах очень пристально наблюдают за развитием событий.

В понедельник российское оборонное ведомство сообщило, что 4 июня была пресечена попытка проникновения двух украинских ДРГ на территорию Белгородской области.

